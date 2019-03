"Un lugar llamado destino" y "Si pudiera volver atrás"

LIBROS DE EP

En el libro de Javier Iriondo, de la Editorial Zenith, "Un lugar llamado destino", se cuenta la historia de David, un chico que recibe un libro con las reflexiones de su amigo Joshua y que quiere poner en práctica. Por otro lado, "Si pudiera volver atrás", de Marc Levy. En este libro de la editorial Planeta narra la historia de un periodista reconocido de The New York Times que acaba de casarse pero que al cabo de pocos días conoce a una mujer que le obsesiona y no consigue sacársela de la cabeza.