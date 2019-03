"After. Almas perdidas" y "Cabaret Biarritz", son las recomendaciones literarias de 'Espejo Público'

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Les dejamos ahora dos recomendaciones literarias para el fin de semana: Primero, "After. Almas perdidas", de Anna Todd. Sigue creciendo el fenómeno de las novelas de AFTER con esta tercera entrega de la historia de amor infinito entre Tessa y Hardin. Esta vez, la vida de Tessa empieza a desmontarse cuando salen a la luz secretos familiares. Publica la editorial Planeta. También recomendamos "Cabaret Biarritz" de José C. Vales. Se trata de una novela de investigación, muy divertida y extravagante, que ganó el prestigioso premio Nadal. Se trata de un retrato de la sociedad de Biarritz, en los años 20, a través de una investigación criminal. Publica la editorial Destino.