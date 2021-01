La espeluznante confesión del asesino de Chapinería: "Se quedó sentada con los ojos cerrados"

Espejo Público ha tenido acceso a la declaración de Emilio, alias 'El loco' en la que confiesa como asesinó a María Luisa, la mujer que apareció descuartizada en municipio madrileño de Chapinería.

Emilio, que era pareja de África, una de las hijas de la fallecida, se encuentra en prisión provisional. Allí y por petición propia ha vuelto a declarar para aportar más detalles sobre el asesinato. En su confesión ha repetido que lo hizo solo, exculpando a su pareja, y que no hubo un motivo principal sino que le vino "de sopetón".

Le dejó el cuchillo clavado y después la descuartizó

El acusado ha detallado que antes del crimen, la víctima intentó llamar a la Guardia Civil por la discusión que estaban teniendo. En ese momento, Emilio encontró un cuchillo y le asestó la puñalada. "Se lo dejé puesto porque me daba hasta mal rollo quitárselo. Nada más ver eso, se me paró el corazón". Minutos más tarde descuartizó a María Luisa con un hacha.

Durante toda la noche Emilio intentó limpiar toda la vivienda, pero ¿cómo se deshizo del cuerpo de María Luisa? De acuerdo a su testimonio, Emilio introdujo "los miembros cada uno en una bolsa, todos juntos, y lo único que quedó arriba fue la cabeza" que aún no se ha encontrado. "Imagino que, si ha escarbado algún animal, se la ha llevado y por eso no aparece, porque no la enterré muy profundo".

Contra Emilio se ha abierto ahora una nueva investigación por su posible implicación en otro crimen de una mujer en Cuenca.

Puedes ver la información completa sobre el crimen de Chapinería en Atresplayer.