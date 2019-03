Hay vida más allá de la jubilación

La jubilación no tiene por qué ser sinónimo de inactividad. Pasados los 65 años se puede ser muy útil a la sociedad. Hay mucha gente que lo lleva mal. Personas que no saben a qué dedicar su vida después de tantos años de oficio y a las que se les cae el mundo encima por la inactividad, el aburrimiento o la sensación de no sentirse útiles.