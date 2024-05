Destapamos las mafias de alquiler turístico en Barcelona

En una misma calle de Barcelona, dos bloques contiguos son objeto de una auténtica mafia organizada. Alquila pisos de unos cien metros, los compartimentan y los convierten en pensiones clandestinas para turistas sin que lo sepan los propietarios.

Nuestro compañero Raúl García se ha desplazado hasta allí y los vecinos están que echan humo. Se enteraron por los porteros de la situación: "En Semana Santa vino una turista alemana, conversamos con ella y nos ofreció la posibilidad de entrar". Muchas veces se equivocan de vivienda a altas horas de la noche, afirma, y "fuerzan la cerradura, ruido de maletas para arriba y maletas para abajo". Para apoyar esta crítica, los vecinos nos muestran numerosos vídeos y fotos del constante trasiego de gente.

"Los vecinos están enfadados, intranquilos y nerviosos", cuenta la administradora de la finca. "Está proliferando bastante". Piso que se queda libre, es para turistas. ¿Lo peor? De forma encubierta. "No tienen permisos, no tienen licencias...", explica la administradora. Unas viviendas que "no tienen salón, ni comedor, solo habitaciones con llave". Otro vecino nos cuenta que podrían ganar unos 10 mil euros al mes.

Raúl localiza en el portal al hombre que se encarga del mantenimiento de estos pisos. "Yo no hablo español", responde y aprovecha para huir rápidamente de la cámara.

¿Qué opina la propietaria?

Julia, propietaria de uno de los pisos, denuncia esta situación. "Él paga y no me puedo quejar, pero al cabo de una semana, ya estaba subiendo un andamio, una pared de pladur...", relata. Intentó contactar con él, ya que por contrato, no puede subarrendar la vivienda, pero "se hizo el loco". 1900 euros le paga de alquiler, frente a los más de 10 mil de beneficio.