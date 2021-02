Àngels Chacón, candidata del PDeCAT a las Elecciones Catalanas 2021: "No aspiramos a gobernar, aspiramos a condicionar el futuro Gobierno de Cataluña"

La candidata del PDeCAT en las elecciones catalanas del 14 de febrero, Ángels Chacón ha explicado en Espejo Público cuál es la propuesta de su partido para los comicios.

"Centralidad política y social"

Según la política la diferencia principal con Esquerra Republicana "es el modelo de país". De Junts per Catalunya lo que les diferencia es la estrategia "en cuanto a partidos independentistas. Ellos están a favor de la confrontación y nosotros a favor de dar soluciones reales a los problemas de la ciudadanía". Mientras, lo que les hace diferentes de la Candidatura de Unidad Popular​​, es que la CUP "está a favor de la ocupación ilegal" y el PDeCAT pide "la imposición de penas de prisión para aquellos que ocupen ilegalmente las viviendas".

"Queremos gestionar la compleja realidad que tenemos"

El PDeCAT apuesta por "la colaboración público-privada, por reducir la presión fiscal en Cataluña o por la economía productiva". Según Ángels Chacón, el PDeCAT será "un partido revelación y determinante" en las próximas elecciones catalanas 2021.

¿Apoyará el PDeCAT la investidura de Salvador Illa?

La candidata a las elecciones al Parlamento de Cataluña 2021 lo tiene claro: "No se puede investir a un presidente que viene de un partido que fue cómplice del 155 en Cataluña". La candidata advierte que no olvidarán que el 155 "destituyó nuestro Gobierno. Hubo represión, tenemos compañeros en prisión, esto no lo olvidamos y el PDeCAT no puede proclamar presidente de la Generalitat a alguien que fue cómplice".

Ángels Chacón matiza que no aspiran a Gobernar sino "a condicionar el futuro Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en lugar de la CUP vamos a ser el PDeCAT".

Puedes ver más información sobre las Elecciones Cataluña 2021 en Atresplayer.