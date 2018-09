Así cambian las relaciones sociales en los distintos tipos de familia

MEJORES MOMENTOS | FAMILIAS REALES

En 'Familias reales' recogemos los testimonios de los distintos tipos de familia respecto a sus relaciones sociales. La madre de una familia con seis hijos pequeños no mantiene conversaciones con adultos cuando el padre se tiene que ir de viaje, lo único que dice es "a bañarse", "a comer". Por tener perros en vez de hijos, una familia se siente apartada del núcleo de amistad, "antes nos invitaban a los cumpleaños, ya no". La "trieja" apostó por su relación aunque sus familiares les decían que no iba a funcionar.