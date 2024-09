El sueño de Al Pacino cumplido por Johnny Depp: ¡Conoce como empezó todo!

¡Vuelve Hollywood a El Hormiguero! Johnny Depp y Riccardo Scamarcio han llegado al plató del programa para presentarnos su nuevo proyecto, “Modi, three days on the wing of madness”, dirigida por el estadounidense y protagonizada por el italiano.

Pero Johnny Depp no fue el culpable de que esta idea saliese a la luz. El actor ha recordado como, bastantes años atrás, mientras rodaba con Al Pacino, el director le comentó el proyecto que tenía en mente: realizar una película sobre la vida del pintor italiano.

El tiempo pasó y nunca más volvieron a hablar del tema, hasta que un día, Al Pacino llamó a Depp pidiéndole que dirigiese la película de la que habían hablado hace tanto… ¡él mismo!

¡No te lo pierdas dándole al play!