DESCUBRIENDO CHINA CON YIBING

Yibing no podía faltar esta noche en 'El Hormiguero 3.0' para hacer un intercambio cultural con China durante la visita de Julián López y Miki Esparbé para presentarnos su nueva película. Yibing nos explica el motivo por el que los chinos saben lo que va pasar en el mundo antes que nadie: "Solo hay cosas que tú no llegas a imaginar. No hay cosas que no se puedan fabricar en Yiwu", así habla de la ciudad china que fabrica la mayoría de las cosas que se venden en el planeta. Además, nuestra colaboradora ha presentado un plato típico de la zona de su abuela: "¡Qué asco!", así han reaccionado en el programa y ha hablado de algunas costumbres de su país. ¡Vuelve a verlo!