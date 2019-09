CON YIBING

A la vuelta de vacaciones, Yibing nos ha contado que ha estado con su familia en China y también ha visitado Corea del Norte. La colaboradora de 'El Hormiguero 3.0' nos ha contado todos los detalles de su visita al país que ha visitado con un grupo de jubilados. Le llamó la intención de que no hubiera internet y destaca que no pudo hablar con nadie ya que no le dejaban. ¡Descubre todos los detalles de su viaje!