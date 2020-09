Pilar Rubio, más guerrera y rompedora que nunca al frente de una ballesta: "Me he sacado la licencia de armas"

Pilar Rubio ha regresa a 'El Hormiguero 3.0' más guerrera que nunca y con ganas de sorprender a Pablo Motos y todo el público con sus retos más rompedores.

"Me he metido en un mundo un poco más peligroso, me he sacado la licencia de armas", ha asegurado la colaboradora que viene dispuesta a todo para revolucionar en esta temporada.

En 'El reto de la ballesta' debe realizar un giro imposible: lanzar una flecha dentro de un tubo para que gire por una curva y acabar en una diana que activa un dispositivo que apaga el fuego al final del circuito.