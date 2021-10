Marron enseña las zapatillas más frikis del mercado: "Hasta niveles insospechados"

La tertulia de los cómicos de 'El Hormiguero 3.0' ha tratado esta vez el lado friki de los colaboradores. Marron ha recordado que de pequeño tenía la ilusión de unas zapatillas tan valiosas "que significaban atraco" en su barrio, por lo que no las compró hasta que se hizo mayor.

"Esa ansia acumulada durante años ha hecho que me vuelva completamente loco y ahora las zapatillas normales ya no me valen", ha bromeado. Por eso, ha buscado las zapatillas más frikis que hay en el mercado "hasta niveles insospechados".

Marron ha enseñado tres modelos: zapatillas con alas en el número 3 del ránking, edición especial Cazafantasmas en el número 2... Y las que ocupan el número 1 las llevaba puestas. ¡Descúbrelas en el vídeo!

También te gustará...

Jon Arias recuerda el bofetón de su padre en el escenario: “Me acaba de reventar”