Ya puedes grabar un disco sin saber cantar

APLICACIONES EXTREMAS

Juan y Damián creen que hay tecnologías y aplicaciones que sobran. No os las descarguéis, ya lo hacen ellos por vosotros. ¿Te gusta cantar pero no sabes entonar ni una nota? no hay porqué preocuparse. La aplicación Song fit te hará profesional con unas cuantas palabras, que no tienen ni que pegar. ¡Grabar un disco ya es cosa de niños!