Marta Hazas: "Me hace una gran ilusión formar parte de este equipo"

NOS LA ESTÁN COLANDO

Marta Hazas es una de las nuevas caras de esta temporada en El Hormiguero. "Lo cierto es que me hace mucha ilusión formar parte de este equipo". Marta intentará romper falsos mitos que circulan por ahí en una sección que se llamará "Nos la están colando". "Hay un montón de cosas en las que la gente cree y no sabemos si son verdad o no".