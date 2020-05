"Es mi momento favorito de todo El Hormiguero 3.0", la confesión de Pablo Motos ante un bonito recuerdo de Jorge Salvador

En su repaso de anécdotas de 'El Hormiguero 3.0' jamás contadas, Jorge Salvador ha empezado contándonos algo que pasó en una de sus primeras entrevistas a Will Smith. Acabaron consiguiendo una hora de entrevista con el actor de Hollywood cuando solo les ofrecían 10 minutos, ¡increíble!

Tras el sí, se enfrentaron al reto de hacer el programa en el mismo hotel en el que se hospedaba Will Smith y... no todo salió como ellos tenían planeado. ¡Así nos lo ha contado Jorge Salvador durante sus sección además de enseñarnos imágenes de making of exclusivas!