El Monaguillo "le hunde la vida" a Juan del Val con una tienda de campaña muy particular en 'El Hormiguero 3.0'

Pablo Motos ha comenzado atemorizado la sección de El Monaguillo, ya que trata de inventos de Japón y con la situación provocada por la COVID-19 no ha podido viajar. El colaborador no ha perdido la alegría y su nuevo look ha llamado la atención en el plató: "He empezado 'Tu cara me suena' otra vez y me dejan la cara anchota".

Para impresionar a Blanca Suárez y a Javier Rey, El Monaguillo ha traído cosas "antiguas". ¿Qué le habrá parecido a los actores? "Son cosas que no se quisieron para otros invitados y se han ido quedando...", anunciaba el colaborador antes de presentar 'La tienda de campaña para la cabeza'.

