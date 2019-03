Las figuras ocultas de Akinori Goto

Akinori Goto, ha sido estudiante en la escuela de 'Media Art' de Tokio. Esta colección de piezas escultóricas fue creada como parte de un estudio sobre la relación establecida entre el movimiento y el tiempo. Las piezas están impresas en 3D con nylon (muy caro), y se tarda entre 3 y 4 semanas en finalizar la impresión. El tiempo empleado en diseñar las piezas es aproximadamente de 3 meses para las más sencillas y 6 meses para las más complejas.

Sus obras se han expuesto anteriormente en lugares como el 'National Media Museum' de Bradford (UK) y el 'Media Ambition' de Tokio, entre otros. Como futuros proyectos, a Akinori le gustaría realizar este tipo de figuras pero a escala humana, pero todavía tiene problemas de financiación.

La pantalla multitáctil para resolver un puzzle interactivo

Utilizamos tecnología multitáctil. Es el nombre con el que se conoce a una técnica de interacción persona-computador y al hardware que la aplica. La tecnología multitáctil consiste en una pantalla táctil o touchpad que reconoce simultáneamente múltiples puntos de contacto, así como el software asociado a esta que permite interpretar dichas interacciones simultáneas. En nuestro caso el puzle.

La característica más importante es que permiten obtener la posición de varios puntos de contacto sobre ella de manera simultánea. A menudo también permite calcular la presión o el ángulo de cada uno de los puntos de contacto de forma independiente, lo que permite hacer gestos e interactuar con varios dedos o manos de manera simultánea y en nuestro caso, permitirnos mover y rotar las piezas del puzZle de manera independiente.Esta tecnología permite que pueda ser utilizado por varios usuarios de manera simultánea. En nuestro caso del puzzle hasta 5 usuarios.

Los insectos 'invisibles'

Me parece muy importante hablar del tema de las mascotas. No se deben tener como mascotas ya que requieren muchos cuidados y normalmente no se suelen tener. Además con la alta demanda los mercados negros retiran los adultos de su medio natural, así que NO DEMANDA.

Insecto hoja (Phyllium jabanicum)

Son de Java. Viven unos 6-8 meses y pueden reproducirse sin la necesidad del macho, a esto se le llama partenogénesis. Además de parecer una hoja (solo las hembras) se tambalean simulando el viento en las hojas de la selva. una vez adultas ponen huevos todos los días por partenogénesis. Mudan el exoesqueleto y en cada muda se hacen un poquito más grandes. En las últimas mudas les salen alas pero no pueden volar. NO son venenosos.

Mariposa de la seda oriental (Samia cynthia)

Tiene unas alas de gran tamaño, de 113–125 mm con una mancha en forma de luna creciente en las alas superiores e inferiores. Originaria de la India, se alimenta de hojas del ricino y también produce un tipo de seda que es muy duradera pero no se puede extraer entera del capullo y por lo tanto se forma una especie de lana o algodón. Se pasan comiendo todo el día. En el caso de los adultos, los machos son los que suelen volar en busca de las hembras. No se deben agarrar por las alas. Son totalmente inofensivas, recordemos que, por no tener, no tienen ni boca. Cuando se aferran bien a una rama es más fácil que se rompa que conseguir soltarla

Mantis orquídea (Hymenopus coronatus)

Estas mantis prosperan en las áreas húmedas y cálidas de selvas del Sudeste de Asia (Sumatra y Tailandia). Sus cuatro patas andadoras recuerdan los pétalos de una flor, y la coloración de los cuerpos suele hacer juego con la del medio ambiente en el cual se desarrollan.

Su color varía aleatoriamente entre blanco, magenta o incluso amarillento. A cada muda el abdomen es mas rosa. En cuanto a lo de que las hembras matan a los machos en la reproduccion, no siempre es así, ya que los machos necesitan esa adrenalina para poder reproducirse, pero algunos son rápidos y son capaces de esquivar a la hembra y otros no, mueren pero puede ser que ya hayan fecundado a la hembra.

Fantasmas de la jungla (Heteropteryx dilatata)

También llamado (sobre todo en inglés) 'ninfa de la jungla' es el más pesado de todos los insectos palo. Es muy grande, verde brillante (las hembras) marrones (machos) y puede vivir hasta 2 años. Se encuentra naturalmente en Malasia.

Generalmente esta especie es pasiva durante el día y activa por la noche, como las mariposas. Al sentirse amenazada, la hembra se para en sus cuatro patas delanteras, dejando las traseras y el abdomen en el aire. Si la tocas, ella juntará con fuerza sus patas traseras, que tienen espinas muy grandes, emitiendo un fuerte sonido, algo parecido a los cangrejos con las pinzas. Si tu mano o dedo quedan atrapados entre estas patas espinosas, te puede salir sangre. Todo esto es para ahuyentar depredadores. Esta especie come hojas de zarzamora, frambuesa, rosa y hiedra