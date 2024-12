¡La tetera del asesino! Marron explica la curiosa leyenda que envuelve a este objeto

La tetera del asesino es un objeto fascinante que combina principios físicos sencillos con un diseño ingenioso para lograr un efecto casi mágico: permite verter diferentes líquidos de un solo recipiente, dependiendo de cómo se manipule. Su funcionamiento se basa en la presión atmosférica, la tensión superficial y un sistema de compartimentos internos.

Dentro de la tetera hay dos cámaras separadas, cada una llena con un líquido diferente. Cada compartimento tiene una pequeña abertura para que el aire pueda entrar y reemplazar el líquido cuando este fluye. Sin embargo, al tapar estas aberturas estratégicamente con los dedos, puedes controlar qué líquido fluye o incluso bloquear ambos, creando un "vacío" que impide que salga cualquier cosa.

El truco radica en que el líquido no puede fluir si el aire no tiene forma de entrar a la cámara. Esto se debe a la presión atmosférica: para que el líquido salga por el pico de la tetera, el aire debe entrar por la abertura correspondiente. Si esta está tapada, el líquido se mantiene en su lugar. Además, la tensión superficial juega un papel clave al evitar que el aire pase por el mismo canal que el líquido, manteniéndolo atrapado hasta que liberes el orificio.

De esta manera, puedes servir tres bebidas distintas (una de cada compartimento y una mezcla de ambas si no tapas nada) o incluso ninguna si tapas todas las aberturas. Este principio no solo es útil para este tipo de diseño, sino que también se aplica a experimentos como botellas invertidas con agujeros pequeños que no derraman agua mientras el aire no pueda entrar.

La tetera del asesino tiene sus orígenes en la antigua China, donde artesanos crearon teteras ingeniosas para entretener y demostrar conocimientos hidráulicos. Aunque no se usaban realmente para envenenar, su diseño permitió que con el tiempo se asociara con leyendas de traición. Estas teteras eran populares en reuniones sociales, donde servían para sorprender a los invitados con bebidas inesperadas.