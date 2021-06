Marron mete a David Bisbal y Luis Fonsi en una habitación de espejos... ¡con efectos increíbles!

Para la sección de Ciencia de hoy hemos creado una habitación completamente hecha con espejos planos, incluido el fondo y el techo. Las dimensiones de la habitación son: 2x2 metros y 2,5 metros de altura. Los espejos están hechos con metacrilato espejado.

Los espejos planos muestran imágenes idénticas a las originales de los objetos reflejados, con la particularidad de su simetría con respecto al plano del espejo, lo que se traduce en la inversión de su lateralidad (tu mano derecha es la izquierda en el reflejo).

Como la imagen que observamos es el reflejo de nuestra imagen en una sucesión de espejos, conseguimos crear la una sensación de espacio infinito, aunque en la realidad no es del todo así. En general, un espejo es capaz de reflejar el 95% de la luz incidente, se forma que la secuencia de reflexiones no será infinita. Hay un punto en el que no podremos observar más reflexiones y no sólo por el tamaño de los objetos reflejados, si no porque la luz es insuficiente para crear una imagen perceptible.

Si apagamos y encendemos la luz estando dentro de la habitación percibiremos de forma simultánea la creación de todas las imágenes reflejadas ya que la velocidad de la luz es tan rápida (unos 3x10^8 m/s) que nuestros sentidos no son capaces de distinguirlo.

¡Descubre el expertimento!

