"Es increíble": El chef José Andrés impresionado con la magia de Marron en 'El Hormiguero 3.0'

Marron ha visitado el plató de 'El Hormiguero3.0' para enseñar un liquido que parece agua pero que en realidad no lo es. El chef José Andrés se ha quedado impresionado al meter la mano en la pecera e instantes después de sacarla estar completamente seco: "Es acojonante", ha dicho sorprendido.

El líquido tampoco es conductor de la electricidad y así lo han demostrado sumergiendo un televisor dentro del líquido... ¡Toda una pasada!

MÁS INFORMACIÓN

Como sabes, se trata de un líquido muy parecido visualmente al agua pero que no conduce la electricidad por lo que en el que se puede sumergir cualquier equipo electrónico sin dañarlo. Además no es corrosivo y se evapora rápidamente. Se vaporiza más de 50 veces más rápido que el agua. Además no deja residuos sucios para limpiar. A la hora de extinguir el fuego actúa por enfriamiento de la llama mediante inundación total, extinguiendo el incendio sin utilizar agua, por lo tanto se podría utilizar para extinguir incendios en instalaciones llenas de ordenadores, bibliotecas, salas de control, oficinas, aviones, laboratorios… También es apto para fuego de combustibles sólidos, líquidos, gases y con riesgos eléctricos energizados.

