El fascinante homenaje a Leiva en directo en 'El Hormiguero 3.0' hecho con platos

Marron ha presentado en 'El Hormiguero 3.0' a Ozcan, un ingeniero mecánico que ha presentado tres obras fascinantes.

El invitado es capaz de crear arte a partir de distintos componentes y perspectivas. Usando el lado oculto de los vasos ha formado el retrato de Marilyn Monroe pero lo más espectacular lo realizó en pleno directo: un homenaje a Leiva usando solamente diversos platos.

ARTE CON VASOS

Hoy tenemos con nosotros un artista turco de tan solo 24 años que utiliza la perspectiva para crear arte con elementos cotidianos, como vasos, platos o bowls. Su nombre es Ozcan y viene desde Dublín.

Es ingeniero mecánico y trabaja como tal, pero desde la infancia tiene un especial interés en el arte. Sin ningún tipo de educación artística, Ozcan quedó finalista en el Got Talent de Turquía 2016 con una performance en la que usaba basura para crear arte.

Sin embargo, la idea de estas tres piezas surgió durante la pandemia que estando en casa usó los elementos que tenía por casa para crear estas obras. Dice que el material más difícil de usar es el papel porque al arrugarlo no permanece en la misma posición siempre y depende mucho también de la humedad y temperatura, es mejor utilizar elementos con superficies duras como estos elementos que ha traído. Se necesita una media de 12 horas por pieza y todo se basa en el punto de vista desde el que se mire, siempre lo más facil es verlo a través de una pantalla.

En total durante toda su vida habrá hecho unas 20 obras y curiosamente le preguntamos sobre el nombre de esta disciplina pero dice que no no tiene, que no se lo ha puesto.

Sus objetivos a largo plazo son hacer una exposición y hacer alguno a tamaño gigante.

