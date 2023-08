Pablo Motos recuerda su accidente con un arma: “Me quedé sordo de un oído y sin habla”

Trancas y Barrancas han revolucionado ‘El Hormiguero’ con uno de sus atrevidos juegos. En esta ocasión, Pablo Motos y Ricardo Darín debían contar historias que costase creer y adivinar si decían la verdad o no. Pablo Motos ha aprovechado para confesar una historia que, aunque parece surrealista... ¡es cierta!

El presentador ha contado cómo sufrió un accidente con un arma cuando la limpiaba estando en el servicio militar. “Me quedé sordo de un oído y sin habla”, ha asegurado Pablo, desvelando que una bala le rozó la oreja mientras montaba la pistola.

Tras varias horas en el hospital, el presentador se recuperó, pero la historia no acaba ahí. Si Ricardo ya dudaba de la veracidad de la historia, Pablo ha seguido contando detalles de cómo terminó todo. “Al día siguiente me arrestaron por hacer mal mi trabajo”, ha terminado diciendo. ¡El actor no se ha podido sorprender más!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 24 de abril de 2023 que Antena 3 ha vuelto a emitir este jueves.