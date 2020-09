¡Ya tenemos coreografía! Pablo Motos revela la nueva canción de apertura de 'El Hormiguero 3.0'

Pablo Motos está ultimando el regreso de 'El Hormiguero 3.0' a Antena 3. Será el próximo lunes, 7 de septiembre, a las 21:45 horas y con muchas novedades.

Por ejemplo, uno de los cambios lo veremos justo al principio: la nueva canción con la que comenzará el programa. La temporada pasada fue 'September' y la anterior, 'Don't stop till you get enough'.

El presentador no ha podido aguantar más tiempo para revelar la canción de este nuevo curso. ¡Y también un avance de la coreografía!

"Después de la alegría de que todos estamos limpios de virus aquí tenéis el nuevo baile en exclusiva antes de que salga en antena. Calentando motores!!!", ha escrito en sus redes sociales. ¡Dale al play a nuestro vídeo!