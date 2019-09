CON CRISTINA PEDROCHE

Cristina Pedroche estrena sección en ‘El Hormiguero 3.0’ y ha reconocido que está algo nerviosa. “Lo que más nervios me da es el baile del principio, llevo una semana ensayando y voy y casi me caigo”, ha dicho. Pero sus nervios están justificados, como Pablo Motos ha indicado, la joven recreará escenas míticas del cine en directo ¡y ha pedido no saber nada hasta ese mismo instante!