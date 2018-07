Las mejores fotos de la visita de Justin Bieber al 'Hormiguero 3.0'

GALERIA DE FOTOS

Justin Bieber nunca pasa de moda. Con motivo del lanzamiento de su último single, 'What do you mean', el cantante ha regresado a 'El Hormiguero 3.0'. Como es costumbre, los fans no han querido perderse la visita del joven y se han agolpado a la salida del plató. Además, Justin Bieber se ha divertido a lo grande con Jandro, Marron, el Hombre de Negro y sus originales secciones.