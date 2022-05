Juan del Val, cara a cara con su haters: “¿Me das dos besos o te doy mucho asco?”

Al hater que le ha llamado mala persona le pregunta su opinión, “no crees que es un poco fuerte llamarme mala persona sin verme”. Juan del Val tira de ironía también con una hater sobre su belleza, “es verdad que no soy el más guapo, seré el sexto o séptimo”.

Juan del Val le pregunta a otro hater si le considera una persona con suficientes espaldas para aguantar que le llamen gilipollas en las redes. El polémico colaborador le ha llegado a preguntar, ¿tú en realidad me odias o no me odias?

Los influencers son las personas más expuestas en las redes sociales y como tal, disfrutan de lo bonito de tener tantos seguidores, pero también sufren la cara amarga. Este lado oscuro tiene nombre propio y se denomina haters. Los haters son las personas que aprovechan el anonimato para atacar a famosos por rencor, envidia o simple aburrimiento.

Para dar un escarmiento a estos 'acosadores virtuales', 'El Hormiguero 3.0' ha reunido cara a cara a algunos de estos usuarios frente a las personas que insultaban.

