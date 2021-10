Los grandes titulares de Arturo Pérez Reverte en 'El Hormiguero 3.0'

Pablo Motos recibió con un caluroso agradecimiento en su primera visita a Arturo Pérez Reverte, "no me gustan mucho los platós porque me traen recuerdos" confesaba el periodista al sentarse en 'El Hormiguero 3.0'. La entrevista comenzó haciendo mención a su visita a la Real Academia Española, Pablo Motos no pudo colgar su bolsa en el perchero de la institución ante la oposición de Reverte. Anécdota que quiso relatar el escritor, esos percheros son algo significativo en la Real Academia Española ya que sus miembros cuelgan sus pertenencias por orden de ingreso. "Te recuerdan que eres mortal"

"Los que eran héroes por la mañana eran violadores por la noche"

Los héroes forman parte de sus novelas y la vida, pero "no tienen porque ser buenas personas" puntualizaba Reverte, "ser héroe es algo circunstancial y producto de una situación concreta". El corresponsal de guerra relató su experiencia con unos soldados en Eritrea en 1977 que le salvaron la vida y luego eran capaces de violar a mujeres y matar.

Sobre su nueva novela 'El Italiano', el autor quería que el protagonista fuera "el hombre con el que todas las mujeres sueñen mientras sus maridos duermen", pero lo que le convierte en ese héroe es la mirada de la mujer lúcida e inteligente . El personaje de Elena Arbúes que le parece fascinante al escritor, "es un soldado en territorio hostil".

"Pedro Sánchez es un killer, es interesantísimo porque tiene todos los atributos de un personaje maquivelico"

Pablo Motos ha querido preguntarle por los políticos que tenemos ahora. Arturo Pérez Reverte ha explicado su visión sobre el actual Presidente del Gobierno, "es un personaje interesantísimo, porque tiene todos los atributos de un personaje maquivélico, es malo, es chulo, ambicioso y arrogante". Respecto al líder de la oposición, Pablo Casado, el periodista ha asegurado que "cuando Sánchez meta la pata, la gente votará contra Sánchez y si Casado está ahí se aprovechará".

Sobre el lenguaje: "Soy antiinclusivo radical en defensa propia"

Arturo Pérez Reverte ha asegurado que "da igual que seamos analfabetos, pero que seamos filántropos, es muy peligroso" y ha explicado su opinión sobre lo perverso de intentar meternos en una cultura que es diferente a la nuestra, con esa religión hecha de virtudes que hemos creado que creemos que es exportable, "si ellos no lo cambian desde dentro tú no lo puedes cambiar desde fuera". El miembro de la Real Academia Española no ha querido perder la oportunidad de mostrar su opinión sobre el lenguaje inclusivo. "Desde el principio me opuse al lenguaje inclusivo tal y cómo lo quieren plantear" ha asegurado el periodista. "Necesito poder reservarme el derecho de usar las palabras que quiera en mi trabajo" ha confesado el autor de 'El Italiano'.

El principio del francotirador de Reverte: "Frente al enemigo hay que sentarse y esperar, tarde o temprano acaban pasando por delante"

A los enemigos los ha definido como educativos el periodista "te hacen estar alerta". Para hacerlos frente, Arturo Pérez Reverte le ha contado la 'teoría del francotirador' a Pablo Motos. El escritor ha confesado que frente a sus enemigos le gusta sentarse como un francotirador y esperar, "tarde o temprano todos acaban pasando por delante" aseguraba el autor de 'El Italiano'. "Un buen enemigo te mantiene despierto, hace que te cuides más" confesaba el marino.

"James Bond es un moñas"

El invitado ha cerrado su visita en 'El Hormiguero 3.0' haciendo una reflexión sobre el personaje de James Bond interpretado por Daniel Craig en la última película de James Bond. "James Bond es un moñas", Arturo Pérez Reverte ha querido explicar a Pablo Motos el porqué de su opinión sobre el personaje. Descubre todos los titulares que nos ha dejado Arturo Pérez Reverte en su visita a 'El Hormiguero 3.0'.