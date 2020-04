La foto más romántica de Pilar Rubio y Sergio Ramos durante la cuarentena

Una foto muy sencilla y con muchísimo significado, así sorprendió Sergio Ramos a todos sus seguidores de Instagram.

El futbolista quiso compartir con todos una instantánea muy especial junto a la colaboradora de 'El Hormiguero 3.0' en el #DíaInternacionalDelBeso, que acompañó con un texto muy significativo.

Algo tan sencillo y con tanto significado.

Algunos estáis privados de ellos ahora, pero volverán.

Como con todo aquello que dimos por sentado, sintamos más, saboreemos más, vivamos más, queramos más, besemos más.

Feliz #DíaInternacionalDelBeso, mi amor @pilarrubio_oficial.

Don't take anything for granted. Feel, taste, live, love & kiss more! Happy #internationalkissingday!

Pilar Rubio, por su parte, está muy volcada con todas las mujeres embrazadas y comparte, a través de sus redes sociales, mensajes de tranquilidad a otras futuras mamás que, como ella, afrontan estos días quizá con cierta incertidumbre.

Además, enseña alguno de los ejercicios que ella realiza en esta fase del embarazo.