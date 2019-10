Si después de las elecciones España volverá a ser ingobernable, ¿entonces qué?

La gente está cabreadísma porque no nos pongamos de acuerdo, pero no con nosotros. Primero porque nunca tuvimos la llave para formar gobierno y además no somos el partido que vetó al PSOE. PP no puede facilitar el gobiern a PSOE porque no es capáz de arreglar los problemas más grandes como Cataluña.