Si las encuestas son el resultado de la realidad, ¿dimitirás? Es decir de 57 a 18 escaños

Rivera responde que los que no pelean no sirven para dirigir un país. Me parece que a unas elecciones no puedes presentarte con la idea de que vas a perder, eso es de perdedores. Ciudadanos empezó desde cero, y ahora es el tercer partido más votado en las pasadas elecciones. Rivera es un luchador, de clase trabajadora, donde nadie le ha regalado nada, y viene a luchar.