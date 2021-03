Confesiones sobre Paula Echevarría o el 'bullying': lo más destacado de la última visita de David Bustamante a 'El Hormiguero 3.0'

El jueves, 25 de marzo, David Bustamante pondrá el broche a la semana de 'El Hormiguero 3.0': además de su cumpleaños, celebraremos sus veinte años de carrera musical.

Para conmemorar este aniversario, Bustamante nos hablará del nuevo disco que está preparando y que se publicará el próximo mes de abril bajo el título '20 Años y un destino'.

El artista cántabro, amigo del programa, nos ha visitado en muchas ocasiones, y queremos recordar algunos de los momentos más destacados de su última entrevista con Pablo Motos en plató en febrero de 2019.

Enseño a bailar bachata a Pablo Motos

Ya sabemos que David Bustamante mueve las caderas como nadie, y en 'El Hormiguero 3.0' volvió a hacer una gran demostración. El cantante enseño a bailar Bachata a Pablo Motos, y ambos sorprendieron a los espectadores con su sensualidad en la pista.

Confesiones sobre Paula Echevarría

El cantante aseguró en 'El Hormiguero 3.0' que vivió "dos años de una persecución desmedida", pero que ya goza de "un equilibrio maravilloso en lo personal y en lo profesional".

Además, David confesó que su relación con su exmujer Paula Echevarría es "increíblemente buena": "Somos familia y lo vamos a ser siempre, padres de una niña y eso es lo más importante", añadió.

Reflexión sobre el 'bullying'

El artista compartió recuerdos de su infancia con el presentador, explicando que de pequeño no le gustaba pelearse y que le encantaba jugar al fútbol: "Las patadas que recibía eran tremendas y, como no me gustaba pelearme porque tenía miedo a hacer daño, para que me defendiera tenían que ser que me dieran a mí".

En cuanto a su adolescencia, Bustamante reconoció que en la adolescencia cambió y tuvo su época de "chuleta" y de "hortera en todo su esplendor", y describió el look que le gustaba llevar.

También hizo referencia a su primera etapa trabajando, y reveló que tuvo un encargado que le "metía mucha caña" y les tenía incluso "tirria", llegando a sentirse acosado en el trabajo.

Como un niño con el juguete científico de Marron

Marron presentó un juguete científico a Pablo Motos y David Bustamante: unos patines eléctricos motorizados.

El colaborador explicó que la tecnología giroscópica de autobalanceo aplicada a los pies de manera independiente permite un control preciso del equilibrio y el movimiento.