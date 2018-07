Celebra los 25 años de los Backstreet Boys recordando su visita a 'El Hormiguero 3.0'

Los Backstreet Boys acudieron a 'El Hormiguero 3,0' en el 2013, asistieron los cinco componentes del mítico grupo estadounidense para presentar su último trabajo, el octavo de su carrera, 'In a world like this', que salió a la venta en el mes de julio de ese mismo año.

El disco coincidía con la celebración del 20º aniversario de la famosa boy band, con los cinco miembros originales juntos de nuevo. El grupo ha generado unas ventas de más de 130 millones de álbumes en todo el mundo, ha ganado numerosos premios y ha marcado el comienzo de un capítulo de la cultura pop que se apoderó de todas las radios del mundo.

Los Backstreet Boys confirmaron en 'El Hormiguero 3.0': "Tenemos las mejores fans del mundo"

Los Backstreet Boys desatan la locura de las fans durante la pausa del programa

Durante la pausa publicitaria el programa continúa, en esta ocasión los miembros de la Boy Band los Backstreet Boys aprovecharon el corte publicitario para atender a las fans que habían podido asistir como público durante el programa.

Momento fan con los Backstreet Boys

Uno de los momentos más divertidos de aquella noche fue cuando dos fans privilegiadas bajaron de las gradas del público y se sometieron a una prueba.

Descubre como se preparó el 'baile robótico' a los Backstreet Boys

El Hombre de Negro sorprendió a los Backstreet Boys organizando un baile muy especial, homenajeando sus mejores éxitos con más de 100 bailarines, pero ¿Quieres ver como se preparó todo? ¡Pues aquí puedes ver un pequeño making of!

Así ha confirmado la banda estadounidense su vuelta a través de su cuenta de Instagram: "An epic end to an epic day! The #DONTGOBREAKINGMYHEART mural is up now on Melrose ❤️ Come on down and take a selfie!"