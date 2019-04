MAGIA CON JANDRO

Jandro enseña una magia a los protagonistas de After Earth en El Hormiguero con un bocadillo. Nuestro mago les reparte unas barras de pan a Will Smith y a Jaden y las va cortando poco a poco. El trozo de pan que no quieren lo van metiendo en la cesta para repartírselo al público del programa. ¿Conseguirá preparar una buena cena Jandro en El Hormiguero?