El 'beso-juego' de Pablo Motos y Kylie Minogue

MOMENTOS EL HORMIGUERO 3.0

Pablo Motos quiere homenajear el nuevo disco de Kylie Minogue 'Kiss Me Once' y para ello le reta a un juego donde si no se sincronizan a la perfección, habría peligro de beso. Se trata del 'Efecto Bernoulli' donde la idea es conseguir pasar una pelota de un lado a otro mientras éstas se mantienen en suspensión con aire, únicamente con la boca. Un juego muy sensual para la primera invitada de la temporada.