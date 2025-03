Juan del Val, celoso ante la confesión de Nuria Roca sobre "el hombre más guapo de este país"

La actualidad ha llegado calentita a la tertulia de El Hormiguero. No obstante, más allá de hablar sobre Carlos Mazón y José Luis Ábalos, Pablo Motos ha querido poner sobre la mesa temas más amables. Por eso, ha preguntado a sus colaboradores si alguna vez se han puesto "un poco tontos" por hablar con alguien al que admiraban mucho.

Nuria Roca ha sido la primera en responder... y lo que ha dicho ha puesto bastante celoso a Juan del Val. "Cada vez que lo he tenido delante, cada vez que le he entrevistado, me he puesto muy tontorrona", ha confesado al hablar sobre Miguel Bosé. Pablo ha aprovechado para anunciar que estará en el plató como invitado en un par de semanas.

Entrando en detalles, Nuria ha recordado la vez que el cantante le dio un beso en directo. "Yo no lo aproveché del todo, fui tonta directamente", ha contado, mientras Juan escuchaba en silencio que ella se quedó con ganas de más besos. La gota que ha colmado el vaso ha sido la afirmación de la colaboradora de que Miguel Bosé "ha sido el hombre más guapo de este país".

Después, Juan también ha respondido a la pregunta de con quién se puso un poco tanto y ha embelesado a todos al responder: "Con Nuria Roca". ¡Dale al play y no te pierdas este romántico momento!