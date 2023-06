Juan del Val carga contra Paul McCartney: "¡Es una estafa!"

Clara Galle y Julio Peña fueron los últimos invitados de la semana en 'El Hormiguero'. Tras finalizar la entrevista con los actores, Pablo Motos comenzó la tertulia entre los colaboradores del programa. Uno de los temas de los que se hablaron fue la nueva canción de Paul McCartney. Dicha canción esta realizada con Inteligencia Artificial para recrear las voces originales del resto de artistas de 'The Beatles'.

Juan del Val no pudo contenerse las ganas y soltó todo lo que se le pasaba por la cabeza: "Yo creo que canciones de 'The Beatles' ya hay suficientes. Están muy las canciones...pero a lo mejor una más tampoco era necesaria". Pero el tertuliano creó más polémica diciendo cual es la peor canción jamás creada: "Yo dije que 'Imagine', que es solo de John Lennon, es la peor canción de la historia".

Al parecer, al tertuliano no le parece bien que se sigan sacando canciones de personas que fallecieron: "¿Por qué no dejan a los muertes en paz?". Pero la cosa no quedo ahí, antes de terminar le dejo un recado al propio Paul McCartney. "¿No tiene algo de estafa hacer una canción de Jonh Lennon cuando está muerto?. El presentador al oír esto le preguntó si estaba llamando timador al cantante. "Me acabo de dar cuenta de que le acabo de llamar estafador", contestó el colaborador. ¡Descubre al completo la rajada de Juan del Val en el vídeo!