Will Smith: "Espero que lo que le he enseñado a Jaden le sirva en la vida"

El Hormiguero ha hecho historia desplazándose hasta Londres para grabar un programa junto a Will Smith y su pequño Jaden. Pablo Motos se ha reencontrado con uno de sus grandes amigos en el programa y se han fundido en un fuerte abrazo. El presentador de El Hormiguero se ha sorprendido de los cambiado que está Jaden Smith desde que grabará la película de Karate Kid.

Padre e hijo nos han presentado en El Hormiguero su último trabajo, After Earth que llega a los cines españoles el próximo 28 de junio. En el filme Will Smith y Jaden Smith hacen de padre e hijo, como en la realidad. Pablo Motos quiere saber si Will Smith es un padre sufridor y si castiga mucho a su hijo adolescente. El actor asegura que aconseja al pequeño Jaden a la hora de ponerse delante de una cámara.

Jaden Smith asegura que su padre le ayuda mucho porque es un gran actor, Will Smith le confiesa a Pablo Motos que sabe perfectamente cuando su hijo le miente, aunque el pequeño es muy bueno ocultando las emociones.

Pablo Motos les propone un juego a Will Smith y Jaden Smith en El Hormiguero, intentar adivinar que personaje famoso es el de unas fotografías en las que aparecen sin cejas. Además el presentador quiere que su amigo le enseñe a correr del mismo modo que lo hace cualquier héroe en las películas de acción, ¿será capaz Pablo Motos de hacerlo?