Annabelle Wallis relata cómo Tom Cruise le salvó la vida durante el rodaje de 'La Momia'

TOM CRUISE, SOFÍA BOUTELLA Y ANNABELLE WALLIS EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Durante el rodaje de 'La Momia', Tom Cruise y Annabelle Wallis grabaron una peligrosa escena de acción en gravedad cero, los protagonistas decidieron rodarla ellos mismos porque el actor afirma que "me gusta rodar todo lo que sea real". En mitad de la secuencia, la actriz relata el acto heroico que tuvo Tom Cruise para salvarle la vida. ¿Quieres decubrirlo? Tenemos el making of de la escena en 'El Hormiguero 3.0' y te mostramos en exclusiva todo lo que no has visto hasta ahora.