CON INMA CUESTA Y MAFALDA CARBONELL

Inma Cuesta ha interrumpido su entrevista para recriminar a Pablo Motos que, en su programa número once, todavía no le hayan entregado la tarjeta de platino de 'El hormiguero 3.0'. La actriz está molesta por no haber podido disfrutar de sus privilegios y "ha sacado los colores" a Pablo Motos. El presentador ha intentado excusarse pero… ¿Habrá sido suficiente para Inma?