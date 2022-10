EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Sandra Golpe dirige y presenta Antena 3 Noticias 1 que arrasa en audiencias. Desde que empezó Sandra Golpe ha subido seis puntos la audiencia, más de dos millones de espectadores. Y nos cuenta cómo es su día a día con las noticias. Pablo Motos le ha pedido a la presentadora que se sincere sobre lo que piensa al levantarse, ¿le importa la audiencia o no le importa? Sandra Golpe asegura que si un tema no funciona un día, "nos lo pensamos al día siguiente". Además, ha asegurado que "Antena 3 Noticias tiene un equipazo". Sobre el polémico tema de 'La Manada', la presentadora ha afirmado que "debería de haber sido una sentencia ejemplar para la sociedad y no lo ha sido".