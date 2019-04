SALVADOR SOBRAL

Pablo Motos y Salvador Sobral han ahondado sobre el tema de la fama en 'El Hormiguero 3.0'. El éxito profesional es un tema que el artista no lo lleva muy bien porque piensa que no es un objetivo para el, es una consecuencia del arte a pesar de que no todos los artistas logren conseguirlo. Además, el presentador se ha interesado sobre la opinión del artista sobre las redes sociales y... ¡no te imaginarás lo que ha respondido!