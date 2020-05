Rosario, tras el éxito de C. Tangana con la letra de 'Cómo quieres que te quiera': "Tenemos que hacer algo juntos"

Pablo Motos ha explicado en 'El Hormiguero 3.0' que C. Tangana ha usado una parte de la letra de la canción 'Cómo quieres que te quiera' de Rosario para un nuevo tema que ha lanzado durante el confinamiento.

¿Qué le ha parecido a Rosario Flores?

"Me ha encantado, me parece que me ha dado un regalo maravilloso", confesaba la coach de 'La Voz Kids', y contaba que él está en el número uno con esa canción.

Rosario ha desvelado que él le llamó, muy respetuoso, y le explicó que había cogido un trocito de su canción.

Ella cree que es una gran oportunidad para que le escuche otro público que aún no la conoce.