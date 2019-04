La petición de Pablo Motos a los espectadores de 'El Hormiguero 3.0': "Hola Manel, ¿cómo andamios?"

CON MANEL FUENTES

Manel Fuentes ha asegurado en 'El Hormiguero 3.0' que durante la grabación de 'Masters de la reforma' ha aprendido mucho y ha desvelado muchas anécdotas sobre una reforma que realizó en una casa antigua que compró. Pablo Motos y él han visionado juntos un divertido adelanto de talent show de Antena 3 que se estrena el lunes a las 22:45 horas y lo han comentado en directo. Motos, además, ha bromeado con todos los espectadores: "Manel me ha pedido una cosa, y como me lo ha pedido él, lo voy a hacer. Por favor, no cuesta nada, hacedle feliz".