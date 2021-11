Paula Badosa reconoce su timidez con su ídolo Rafa Nadal: "Me intimida muchísimo"

Paula Badosa ha visitado 'El Hormiguero 3.0' como flamante número 2 del tenis español. Ya es una de las mejores de nuestro deporte pero también tiene sus ídolos. Pablo Motos le ha preguntado en concreto por Rafa Nadal: "¿Es cierto que hasta hace poco te escondías cuando le veías?". La tenista lo ha admitido y lo ha explicado.

"Me intimida muchísimo por todo lo que ha conseguido", ha confesado. Paula ha recordado los primeros torneos en los que coincidían, cuando él se acercaba a saludarla como futuro del tenis español. "Yo me medio escondía o me iba al baño porque no me salía ni presentarme", ha revelado. Eso sí, ha asegurado que ya poco a poco se va acostumbrando.

