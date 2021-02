Omar Montes, sobre su drástico cambio de vida: "Ahora me he convertido en una mezcla de Julio Iglesias y Aquaman"

Nuria Roca ha preguntado a Ana Mena y Omar Montes sobre cómo ligaban antes de ser artistas y cómo les ha cambiado la vida en este aspecto después de ser personas famosas.

Los invitados han revelado en 'El Hormiguero 3.0' que han sufrido muchas calabazas y además, Omar Montes nos ha contado que en el colegio no recibía mensajes de amor: "A mí esas notitas no me han llegado jamás en la vida".

Nuria Roca ha alucinado al ver los relojes y joyas que lleva el artista encima y por esta razón, ha preguntado por los detalles de cada uno de estos objetos: "¿Por la calle vas así también?". "Así llegó el día que le conocí", revela Ana Mena entre risas. ¡Pincha en el vídeo y descúbrelo al completo!

Además, la presentadora ha puesto a prueba a Omar Montes con el inglés retándole a mantener una pequeña conversación.