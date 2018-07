Miguel Bosé, Miquel Iceta, Jordi Évole y Meghan Trainor visitarán la próxima semana 'El Hormiguero 3.0'

El lunes, 10 de octubre, visita el plató de 'El Hormiguero' Miguel Bosé para presentarnos su nuevo trabajo, “MTV Unplugged”, a la venta desde el día 7 de este mes. Se trata del primer álbum en acústico del artista, y fue grabado la pasada primavera en los estudios TV Azteca Novelas, en México, y retransmitido en septiembre por la MTV latinoamericana. En este trabajo, Miguel Bosé cuenta con las colaboraciones de buenos amigos como Pablo Alborán, Juanes, Álex González y Sergio Vallín de Maná, Natalia Lafourcade o Ximena Sariñana, entre muchos otros artistas que interpretan con él algunas de las canciones fundamentales de su carrera, en formato acústico y con una banda de veintiún músicos.

El martes, 11 de octubre, repasaremos la intensa actualidad política con el primer secretario del Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) Miquel Iceta, uno de los líderes que más de cerca ha vivido las últimas semanas –tan convulsas- en el PSOE y que ha sido uno de los apoyos más firmes del ya ex secretario general del partido, Pedro Sánchez. Además, Miquel Iceta se encuentra en una semana clave dentro de su propia formación: el próximo sábado día 15 se celebran las primarias por el liderazgo del PSC, en las que Iceta aspira a renovar su cargo frente a la aspirante Núria Parlon.

El miércoles, 12 de octubre, recibimos a nuestro compañero Jordi Évole, que viene para presentarnos el que sin duda uno de los proyectos más especiales en los que se ha embarcado: el documental “Astral”. El documental muestra la cruda realidad que viven los refugiados que tratan de escapar de la guerra, la miseria y la muerte a través del Mediterráneo, con la esperanza de alcanzar Europa. “Astral” podrá verse en decenas de cines de nuestro país a partir del 12 de octubre, y todos los beneficios de la recaudación irán destinados a la organización ProActiva Open Arms, con la que Évole y el equipo de Salvados han realizado este intenso viaje.

El jueves, 13 de octubre, bailaremos al son de las canciones de Meghan Trainor, una de las artistas internacionales más emergentes y reciente ganadora del Grammy a la Mejor Nueva Artista. Después del gran éxito que supuso en todo el mundo su debut con el single All About That Bass, Meghan publicó la pasada primavera su segundo disco, “Thank You” (Sony Music), con el que ha confirmado su talento gracias a canciones como “NO”, “Me Too” o “Better”. Su simpatía y desparpajo dentro y fuera del escenario quedarán a buen seguro patentes en su paso por “El Hormiguero”.