"Me puse a llorar", Jordi Évole cuenta en 'El Hormiguero 3.0' cómo descargó la tensión tras la entrevista al Papa Francisco

CON JORDI ÉVOLE

Jordi Évole ha contado en 'El Hormiguero 3.0' algo que jamás le había dicho a nadie. El presentador de La Sexta ha asegurado que la entrevista al Papa Francisco fue un momento de muchísima tensión previa y ha afirmado que siempre que encara una entrevista de esas dimensiones tiene un peso de la responsabilidad muy grande. "En esa entrevista había muchos elementos que a mí me condicionaban", comentaba Évole, "cuando acabé me abracé a todo el equipo". Después de este gran momento se fue a un baño y se puso a llorar: "Tuve que descargar todo lo que llevaba y me quedé solo un cuarto de hora".