CON LAURA PAUSINI

Esta noche ha venido a divertirse a 'El Hormiguero 3.0' la gran Laura Pausini que entra con muchísima efusividad a saludar a Pablo Motos. Al presentador le ha llamado la atención el look de nuestra invitada: "Hacía muchísimo tiempo que no me llamaba la atención un vestido". Pausini echaba mucho de menos nuestro programa y asegura que hacía mucho tiempo que no nos visitaba. La cantante italiana ha hecho una reedición de su disco 'Hazte sentir' que ya está a la venta: "Italia es la tierra que me ha descubierto y siempre me la traigo". Motos quiere saber qué taco italiano puede utilizar tras saber que Laura Pausini recurre siempre a una palabra malsonante española.