El lunes recibimos en 'El Hormiguero 3.0' a un icono de los años 80, Bonnie Tyler

Visita España con motivo del concierto de la gira 'Yo fui a la EGB' en el que participará, junto a otros reconocidos artistas de la década de los 80, el próximo 25 de enero en el WizinkCenter de Madrid.

Con la cantante repasaremos su brillante carrera musical durante la que ha firmado grandes canciones convertidas en hits mundiales que todos recordamos como, por ejemplo, su primer gran éxito 'It’s a heartache' al que siguieron temas como 'Total eclipse of the heart' o 'Holding Out for a Hero'.