CON ENRIQUE SAN FRANCISCO

Enrique San Francisco tiene espectáculo nuevo, 'La Penúltima', en el teatro Cofidis Alcázar de Madrid y viene a presentarlo a 'El Hormiguero 3.0'. Motos y San Francisco aprovechan la entrevista para hablar de la fortaleza del actor: "Yo nunca he sido el que más me ha cuidado de España" aunque asegura que "me he cuidado más de lo que pensáis" y añade que "siempre he ingerido productos de calidad". Por su parte, el padre del actor decía una cosa muy importante sobre los vicios: "Los vicios no hay que dejarlos de golpe porque crean unas lesiones terribles", que el propio Enrique corrobora en el programa.